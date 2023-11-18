I più grandi creatori di slot del Rabona casino: NetEnt, Betsoft e Yggdrasil

Il settore del gioco d'azzardo è molto competitivo, soprattutto quando si tratta di slot machine online.Gli editori competono tra loro e sfruttano al massimo la loro immaginazione per ideare titoli in...

Il settore del gioco d'azzardo è molto competitivo, soprattutto quando si tratta di slot machine online.

Gli editori competono tra loro e sfruttano al massimo la loro immaginazione per ideare titoli interessanti per il Rabona casino: https://rabonait.com.

Ci sono molti produttori di software di alto livello, ma per questo articolo abbiamo selezionato 3 fornitori che secondo noi si distinguono in un mercato saturo: NetEnt, Betsoft e Yggdrasil.

Scoprite cosa rende questi sviluppatori di giochi così bravi nel nostro articolo.

NetEnt, il genio delle slot machine online

Questo provider svedese è una delle aziende più esperte del mercato. NetEnt è stata creata nel 1996 e ha operato per la prima volta come casinò online.

Avendo capito il suo potenziale, l'azienda si è dedicata alla progettazione di giochi da casinò online. Va detto che NetEnt ha dato il via a una vera e propria rivoluzione, offrendo le prime slot machine online che potevano essere giocate senza doverle scaricare.

Da allora, questo produttore di software ha fatto dell'innovazione il suo marchio di fabbrica. L'ascesa di NetEnt è stata a dir poco spettacolare, visto che la società è attualmente quotata alla borsa di Stoccolma.

Cosa rende le slot NetEnt così speciali? Innanzitutto, questo produttore di slot dà grande importanza alla grafica e alle animazioni visive dei suoi giochi.

Ogni slot ha un tema molto ricercato, insieme a simboli e caratteristiche adatte. Il risultato è che ci sono giochi mozzafiato con rappresentazioni sia in 2D che in 3D.

E che dire delle caratteristiche? Le regole del gioco sono semplici e le funzioni bonus sono numerose, quindi potete contare su un'esperienza coinvolgente.

Gonzo's Quest, il più grande successo del provider disponibile al Rabona casino, illustra bene il nostro punto di vista. Se volete vedere cosa hanno in serbo per voi i titoli di NetEnt, fate qualche giro su Gonzo's Quest.

Gli sforzi di NetEnt non passano inosservati. Nel 2017 ha vinto 3 premi durante gli EGR B2B Awards. Questo evento premia i migliori fornitori di servizi nel settore del gioco online.

Vale la pena ricordare che NetEnt ha prodotto decine di slot con jackpot progressivo. Divine Fortune, Hall Of Gods, Irish Pot Luck, Arabian Nights, ecc. sono tutti giochi di alta qualità che possono rendervi milionari

Betsoft, il maestro delle slot 3D

Betsoft vanta oltre 20 anni di esperienza nel campo dei giochi da casinò. Questo sviluppatore si è fatto rapidamente un nome.

La principale area di competenza di Betsoft è quella delle slot machine. Gran parte della loro libreria di giochi è costituita da slot 3D, le più popolari delle quali sono The Slotfather, Safari Sam, Back To Venus, Whospunit, Frankeslot's Monster e così via.

È impossibile non apprezzare il lavoro artistico su ciascuno dei suoi titoli. Ogni personaggio ha tratti unici e la grafica è spettacolare. Le slot machine Betsoft offrono una vera festa per gli occhi.

Le diverse slot coprono temi molto diversi: pirati, caccia al tesoro, crimine, creature incantate, animali, Las Vegas, ecc.

Ogni slot machine ha una storia da raccontare. Prendetevi il tempo di studiare lo scenario per garantire una grande immersione.

Betsoft è un vero genio, perché ha unito caratteristiche incredibili al favoloso design delle slot del Rabona casino.

I giri sono ricchi di colpi di scena, tra cui wild, expanding wild, gioco bonus, jackpot progressivo e molte altre funzioni.

Yggdrasil, un provider con slot ricche di funzionalità

Yggdrasil è arrivata nel settore del gioco d'azzardo nel 2013 e da allora è diventata molto popolare.

Nel 2017, questo provider svedese ha ricevuto il premio "Sviluppatore di slot dell'anno" agli EGR B2B Awards.

La sua gamma di giochi è meno consistente di quella di altri provider, ma questo non li rende meno impressionanti.

Ogni slot del Rabona casino sviluppata da Yggdrasil racconta una storia. Il software si sforza di fornire crediti introduttivi a ciascuna delle sue produzioni, al fine di far entrare il giocatore nel vivo delle attività.

I temi scelti sono diversi da una slot machine all'altra: mitologia, vichinghi, sport, folklore, ecc.