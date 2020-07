L’idea Daniele De Rossi per la panchina della Fiorentina secondo La Gazzetta dello Sport è ancora viva. Egli per il quotidiano non è la figura giusta per sviluppare un progetto ambizioso come chiede Commisso, serve un allenatore di esperienza. I due nomi che secondo il quotidiano possono fare al caso della Fiorentina sono Claudio Ranieri e Luciano Spalletti.