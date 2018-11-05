Frosinone a rete inviolata da due partite. Mai così bene dallo scorso Maggio

Pareggio che sta stretto al Frosinone quello di Parma, ma che da ugualmente continuità ai risultati dei giallazzurri. La nota più lieta della gara del Tardini è stata comunque la fase difensiva

Pareggio che sta stretto al Frosinone quello di Parma, ma che da ugualmente continuità ai risultati dei giallazzurri. La nota più lieta della gara del Tardini è stata comunque la fase difensiva. Il Frosinone infatti anche contro i ducali non ha subito gol, cosi come accaduto a Ferrara la settimana scorsa. I canarini non riuscivano a mantenere la propria porta imbattuta per due match consecutiva dallo scorso maggio quando vinse entrambe le volte per 1-0 contro Carpi e Virtus Entella.

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