FORM. UFFICIALI: TATA IN PORTA, DIFESA TITOLARE. IN ATTACCO..
A cura di Redazione Labaroviola
15 settembre 2016 20:16
Le formazioni ufficiali di Paok-Fiorentina:
PAOK (4-3-3): Glykos; Leo Matos, Varela, Tzavellas, Leovac; Cimirot, Cañas, Pelkas; Campos, Athanasiadis, Rodrigues.
Fiorentina (4-3-1-2): Tatarusanu; Tomovic, Gonzalo, Astori, Salcedo; Borja Valero, Badelj, Maxi Olivera; Ilicic; Kalinic, Babacar.