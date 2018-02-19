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Ex viola Alonso pronto a decollare ancora. E' nel mirino del Real Madrid

Secondo quanto riporta Gazzamercato,su Alonso sarebbe forte l’interesse del Real Madrid. Florentino Perez avrebbe messo gli occhi sul classe 1990 del Chelsea per sostituire Marcelo che potrebbe essere...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2018 10:33
Ex viola Alonso pronto a decollare ancora. E' nel mirino del Real Madrid -
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Secondo quanto riporta Gazzamercato,su Alonso sarebbe forte l’interesse del Real Madrid. Florentino Perez avrebbe messo gli occhi sul classe 1990 del Chelsea per sostituire Marcelo che potrebbe essere prossimo al PSG.

Per Marcos Alonso sarebbe un ritorno in patria dopo otto anni. Il giocatore ha vestito la maglia dei "galcticos" in tenera età per poi lasciare la penisola iberica verso altre nazioni.

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