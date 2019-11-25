Dall'Argentina, Batistuta il primo candidato alla panchina del Boca Juniors
Uno dei candidati alla presidenza del Boca Juniors, Royco Ferrari, ha confermato a AM810 Radio Federal, una clamorosa indiscrezione per il futuro della panchina: "Venerdì scorso abbiamo parlato con Ba...
A cura di Redazione Labaroviola
25 novembre 2019 23:40
Uno dei candidati alla presidenza del Boca Juniors, Royco Ferrari, ha confermato a AM810 Radio Federal, una clamorosa indiscrezione per il futuro della panchina: "Venerdì scorso abbiamo parlato con Batistuta e con il suo agente. E' entusiasta di questa possibilità e la sua possibile firma è in stato avanzato".
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