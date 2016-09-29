Babacar: "La squadra viene prima dei miei gol. Zarate supererà questo momento"

Devo lavorare per essere sempre al meglio. Sousa mi richiama spesso per aiutarmi a trovare la posizione

Anche Babacar, autore di una doppietta, interviene ai microfoni di Sky dopo la schiacciante vittoria sul Qarabag: "Il lavoro di squadra conta più dei gol, quelli passano in secondo piano ma la squadra viene prima di tutto e stasera abbiamo fatto bene".

Prosegue su Paulo Sousa: "Il mister mi richiama spesso perché vuole aiutarmi con la mia posizione in campo, lo fa sempre e anche stasera è stato così, nonostante il risultato fosse già acquisito. Devo lavorare molto per migliorarmi e farmi trovare sempre al meglio, solo così posso garantire buone prestazioni".

Conclude su Zarate: "Zarate è un amico e si merita questi gol. Sono sicuro che riuscirà a superare le sue difficoltà".