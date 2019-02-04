Ansa, Scavone sta bene e torna a casa. Il centrocampista del Lecce salvato in campo

Il centrocampista del Lecce Manuel Scavone è stato dimesso nella tarda mattinata dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ricoverato dalla serata di venerdì, a seguito del fortuito scontro di gioco con l'at...

Il centrocampista del Lecce Manuel Scavone è stato dimesso nella tarda mattinata dall'Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Ricoverato dalla serata di venerdì, a seguito del fortuito scontro di gioco con l'attaccante Giacomo Beretta nei primissimi secondi della gara di campionato tra Lecce ed Ascoli, il calciatore giallorosso è stato sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso, che hanno dato esito negativo.

Fonte: Ansa