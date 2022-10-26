Anche Ryanair sfotte la Juventus: ''Da noi c'è posto per l'Europa, non siamo la Juve''
La compagnia aerea irlandese deride i bianconeri attraverso uno spot promozionale dei suoi voli. Satira piccata.
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2022 16:55
La serataccia della Juventus ha preso il sopravvento anche sui social, con la nota compagnia aerea low cost Ryan Air che ha ben pensato prendere in giro Allegri e compagni con un post promozionale dei suoi voli:
''Non c'è posto in Champions League ma c'è posto a bordo!''
