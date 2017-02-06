Ag. Giaccherini: "Il motivo per cui abbiamo scelto Napoli? Corvino ci ha offerto un biennale ma..."

L’agente di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi, è intervenuto a Tgr Rai Toscana per parlare del suo assistito e della Fiorentina: “Babacar ha avuto tante opportunità nella sua carriera, ma non le...

L’agente di Emanuele Giaccherini, Furio Valcareggi, è intervenuto a Tgr Rai Toscana per parlare del suo assistito e della Fiorentina: “Babacar ha avuto tante opportunità nella sua carriera, ma non le ha mai sfruttate. Io l’ho guardato giocare dai tempi in cui era negli Allievi e so che è fortissimo, ma non è mai stato decisivo quando la Fiorentina aveva bisogno di lui. Ha giocato poco, però ha fatto tanti gol: domani deve giocare lui al posto di Kalinic.

Giaccherini? Corvino ci offrì un biennale, noi ne volevamo tre e per questo abbiamo preferito il Napoli. Semplici come successore di Sousa? Io lo farei migliorare ancora alla Spal: per un fiorentino Firenze è impegnativa e un altro po’ di allenamento gli farebbe bene”.