30 giorni di fuoco per la Fiorentina di Italiano: il treno dell’Europa passa proprio da lì

Da giovedì fino a metà marzo la Fiorentina ha un calendario tosto, nei prossimi 30 giorni infatti si gioca sicuramente l’Europa. Italiano ed i suoi giocatori saranno obbligati a sbagliare il meno possibile per non perdere il treno europeo, serve una prova di riscatto ed un cambiamento a partire da giovedì contro l’Atalanta in Coppa Italia. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, REGINALDO: “PENSAVO DI NON FARE NEMMENO UN MINUTO ALLA FIORENTINA INVECE È STATO L’ANNO MIGLIORE”