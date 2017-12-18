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-3 rispetto alla Fiorentina dello scorso anno. Peggio di Pioli solo Mihajlovic. Eppure i tifosi...

23 punti in 17 giornate il bottino accumulato fin qui dalla Fiorentina di Pioli. La Nazione mette a confronto questa viola con quelle precedenti. Rispetto a quelle di Sousa è a -3 da quella dell’anno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2017 09:14
-3 rispetto alla Fiorentina dello scorso anno. Peggio di Pioli solo Mihajlovic. Eppure i tifosi... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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23 punti in 17 giornate il bottino accumulato fin qui dalla Fiorentina di Pioli. La Nazione mette a confronto questa viola con quelle precedenti. Rispetto a quelle di Sousa è a -3 da quella dell’anno scorso, e a -12 rispetto a quella 2015-16. Rispetto a quelle di Montella è a -9, -10 e -1 partendo dal primo anno dell’Aeroplanino, mentre peggio di questa avevano fatto quelle del biennio Mihajlovic-Rossi con 20 e 21 punti. Eppure allo stadio Franchi il clima è ancora molto tranquillo, più tranquillo, ad esempio, di quello che ha spesso circondato Montella e Sousa, che per quanto riguarda i punti sono sempre stati sopra a Pioli. Che la tifoseria ormai abbia accettato il ridimensionamento? Possibile, la cosa certa è che almeno la squadra può continuare a lavorare in serenità...

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