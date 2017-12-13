Viviano: assente ma non per la papera. Allora perché non ci sarà? Scelta che ricorda Di Natale contro il Napoli...
Nessun caso Viviano in casa Sampdoria. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, infatti, la mancata convocazione del portiere della Sampdoria non è causata dall'errore che è costato ai doriani il pri...
Nessun caso Viviano in casa Sampdoria. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, infatti, la mancata convocazione del portiere della Sampdoria non è causata dall'errore che è costato ai doriani il primo gol subito dal Cagliari. Viviano, tra l'altro noto tifoso della Fiorentina, era assente anche nella gara contro il Pescara e da domenica prossima, contro il Sassuolo, tornerà titolare. Al suo posto, stasera, il secondo di lusso Puggioni.
Allora perché Viviano non andrà a Firenze? Ha scelto di fare come un tempo faceva Di Natale, grande tifoso del Napoli, ogni volta che l'udinese doveva giocare contro i partenopei? Forse, non è detto, ma a noi piace pensare così.