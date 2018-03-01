Uva:" Vogliamo ospitare gli europei del 2028 con stadi nuovi." Che figura a Firenze...

Nella giornata di ieri ha parlato il DG della FIGC, queste le sue parole "Bisogna fare delle scelte lungimiranti, proiettarsi al futuro, non è concepibile che gli spettatori guardino ancora le partite...

Nella giornata di ieri ha parlato il DG della FIGC, queste le sue parole "Bisogna fare delle scelte lungimiranti, proiettarsi al futuro, non è concepibile che gli spettatori guardino ancora le partite sotto la pioggia”. Il vice presidente esecutivo dell’Uefa, infine, ha racconta un aneddoto: “Ero allo stadio di Firenze con il presidente delle federazione australiana. Appena ha cominciato a piovere, mi ha chiesto ‘Quando chiudono la struttura?’, pensando che ci fosse una copertura”.