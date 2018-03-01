Uva:" Vogliamo ospitare gli europei del 2028 con stadi nuovi." Che figura a Firenze...
Nella giornata di ieri ha parlato il DG della FIGC, queste le sue parole "Bisogna fare delle scelte lungimiranti, proiettarsi al futuro, non è concepibile che gli spettatori guardino ancora le partite...
A cura di Redazione Labaroviola
01 marzo 2018 12:43
Nella giornata di ieri ha parlato il DG della FIGC, queste le sue parole "Bisogna fare delle scelte lungimiranti, proiettarsi al futuro, non è concepibile che gli spettatori guardino ancora le partite sotto la pioggia”. Il vice presidente esecutivo dell’Uefa, infine, ha racconta un aneddoto: “Ero allo stadio di Firenze con il presidente delle federazione australiana. Appena ha cominciato a piovere, mi ha chiesto ‘Quando chiudono la struttura?’, pensando che ci fosse una copertura”.