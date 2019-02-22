Space Jam, adesso è ufficiale la data di uscita. La storia del film...

È stata ufficialmente comunicata la data di uscita nelle sale del sequel della pellicola che nel 1996 ha consacrato Michael Jordan sul grande schermo: verrà girato a partire dalla prossima estate e sa...

È stata ufficialmente comunicata la data di uscita nelle sale del sequel della pellicola che nel 1996 ha consacrato Michael Jordan sul grande schermo: verrà girato a partire dalla prossima estate e sarà al cinema dal 16 luglio 2021

LEBRON JAMES COME MICHAEL JORDAN "AL FIANCO" DI BUGS BUNNY

Dopo le notizie dei mesi scorsi e la conferma della presenza di LeBron James come protagonista - chiamato a vestire i panni di Michael Jordan al fianco dei personaggi animati della Warner Bros - si attendeva con ansia la data ufficiale d’uscita del film. Ci sarà ancora un po’ da aspettare, ma stando alle dichiarazioni e indiscrezioni filtrate negli ultimi giorni, sicuramente ne varrà la pena: Space Jam 2 , l’atteso sequel del film che nel 1996 ha segnato la consacrazione di MJ agli occhi del grande pubblico, sarà al cinema dal 16 luglio 2021. Il film è stato affidato a Ryan Coogler, già produttore di “Black Panther” che lavorerà assieme a Terence Nance – regista, musicista e direttore di in ascesa negli ultimi anni sulla scena cinematografica americana. Un gruppo di primissimo livello dietro le telecamere come quello che si prenderà la scena sul grande schermo, che al fianco del n°23 dei Lakers schiererà due stelle dei cartoni come Lola e Bugs Bunny. Sono loro tre i volti presenti sulla locandina, pronti a iniziare le riprese già dalla prossima estate con un cast ancora in via di definizione. Il compito a cui è chiamato James non è affatto semplice, nel tentativo di replicare un successo di pubblico come quello che riuscì a raccogliere il primo Space Jam: negli USA la pellicola con Michael Jordan incassò oltre 90 milioni di dollari, a cui si aggiunsero guadagni da record in giro per il mondo. Per LeBron non sarà un esordio assoluto davanti a una telecamere, dopo aver recitato nel 2015 in “Trainwreck” (commedia romantica in cui James interpretava in chiave ironica sé stesso, accolto con grande favore dalla critica), ma certamente sarà una sfida personale di enorme livello. Nel frattempo è già partita la caccia ai nomi che comporranno il cast al fianco di James: l’ipotesi più suggestiva è quella di un ideale passaggio di consegne sul grande schermo che preveda la partecipazione di Michael Jordan, oltre all’idea di riproporre anche Bill Murray come nel primo episodio. E poi ci sarà da attendere la lista degli "altri" giocatori NBA che in qualche modo verranno coinvolti: l'attesa è molta, così come le aspettative su un film che LeBron farà di tutto per non sbagliare.

fonte: Sky Sport