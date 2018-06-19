Pedullà: "Veretout ha rifiutato tutte le offerte per restare alla Fiorentina. Milenkovic..."

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Sono pochi i difensori di prospettiva a livello europeo e Milenkovic è uno di questi. Cosi l'Atletico Madrid con lu...

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Sono pochi i difensori di prospettiva a livello europeo e Milenkovic è uno di questi. Cosi l'Atletico Madrid con lui vuole cautelarsi per il dopo-Godin. Ma non penso che i viola lo venderanno. Veretout ha rifiutato tutti, respingendo anche sondaggi provenienti da una squadra italiana. Probabile che l'Udinese abbia usato la Fiorentina per alzare il prezzo su Meret, dopo essere rimasti scottati dala situazione Scuffet. Corvino pensava di chiudere l'operazione a cifre diverse, poi però si è aperta l'asta e il Napoli lo ha preso"