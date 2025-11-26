26 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:49

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nikolic: “Fiorentina fortissima, non va sottovalutata. Mi aspetto che domani faccia la partita”

Nikolic: "Fiorentina fortissima, non va sottovalutata. Mi aspetto che domani faccia la partita"

26 Novembre · 19:35

Fiorentina-AEK AteneNikolic

L’allenatore della squadra greca ha presentato la sfida di Conference contro la Fiorentina, in programma domani al Franchi

L’allenatore dell’AEK Atene ha risposto alle domande dei giornalisti presente dalla sala stampa in vista della gara di Conference contro la Fiorentina di domani sera: La Fiorentina rimane una squadra forte, anche se ora non è in un momento eccellente. In campionato non sta facendo bene, ma ha giocatori forti come Dzeko e Gudmundsson. Conosco Vanoli e il suo stile di gioco da quando allenavamo in Russia.

Domani mi aspetto una Fiorentina che faccia la partita, per me resta una squadra fortissima e sono certo che la loro classifica andrà migliorando. Non andranno sottovalutati, perché possono punirci in ogni momento. Noi cercheremo di dare il massimo in uno stadio che sarà una bolgia”.

