La Nazione, possibile scambio Singo Kouamé tra Toro e Fiorentina. Attenzione anche a Pezzella

Secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione questa mattina la Fiorentina sembra essere intenzionata ad acquistare un giovane difensore del Torino.

Il profilo é quello di Wilfried Singo (classe 2000), esterno difensivo di destra, del Torino. Egli ha una valutazione piuttosto elevata, e questo la Fiorentina lo sa, ma i rapporti con il club granata, dopo il gelo delle ultime due stagioni potrebbero tornare positivi proprio grazie a questa sessione di mercato. Primo. Il Torino è molto interessato a Koaume. Possibile, quindi, che si possa gettare la base per una trattativa che coinvolga Kouame in uscita e appunto Singo in entrata. Lo scrive La Nazione questa mattina