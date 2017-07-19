La Nazione mette in guardia: pericolo di fuga

Continua il pressing dell'Inter per arrivare a Vecino, e stasera Kalinic dovrebbe raggiungere il ritiro di Moena

"Pericolo di fuga". Titola così l'edizione odierna de La Nazione nel fare il punto della situazione circa il mercato in uscita della Fiorentina. Infatti, dopo gli adii di Gonzalo, Ilicic e Borja Valero, ora potrebbe essere il turno, nell'ordine, di Bernardeschi (ormai ad un passo dalla Juventus), di Vecino (finito nel mirino dell'Inter) e di Kalinic (già da tempo sul taccuino di Montella). Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano: "L'Inter in pressing su Vecino, ma Pioli lo considera incedibile. Oggi vertice con la Juve per Berna. Stasera Kalinic in ritiro".