La Nazione mette in guardia: pericolo di fuga
Continua il pressing dell'Inter per arrivare a Vecino, e stasera Kalinic dovrebbe raggiungere il ritiro di Moena
A cura di Redazione Labaroviola
19 luglio 2017 12:05
"Pericolo di fuga". Titola così l'edizione odierna de La Nazione nel fare il punto della situazione circa il mercato in uscita della Fiorentina. Infatti, dopo gli adii di Gonzalo, Ilicic e Borja Valero, ora potrebbe essere il turno, nell'ordine, di Bernardeschi (ormai ad un passo dalla Juventus), di Vecino (finito nel mirino dell'Inter) e di Kalinic (già da tempo sul taccuino di Montella). Stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano: "L'Inter in pressing su Vecino, ma Pioli lo considera incedibile. Oggi vertice con la Juve per Berna. Stasera Kalinic in ritiro".