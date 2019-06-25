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La Nazione, ecco gli esuberi della Fiorentina: Thereau, Saponara, Cristoforo e Laurini

Secondo quanto riportato dalla Nazione, il ds viola Daniele Pradè sta lavorando per la cessione o lo svincolo dell'attaccante francese Cyril Thereau. In uscita c’è anche il trequartista Riccardo Sapon...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 giugno 2019 11:14
La Nazione, ecco gli esuberi della Fiorentina: Thereau, Saponara, Cristoforo e Laurini - MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
MILAN, ITALY - JULY 26: Daniele Prade attends the Serie A 2018/19 Fixture unveiling on July 26, 2018 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images)
Rassegna Stampa
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Secondo quanto riportato dalla Nazione, il ds viola Daniele Pradè sta lavorando per la cessione o lo svincolo dell'attaccante francese Cyril Thereau. In uscita c’è anche il trequartista Riccardo Saponara che interessa alla Spal oltre al centrocampista Cristoforo, che ha giocato l’ultima stagione in prestito al Getafe in Liga. Vincent Laurini, il terzino destro di 30 anni è destinato ad andare al Parma. Gli altri giocatori saranno valutati al ritiro a Moena.

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