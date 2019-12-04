(FOTO): gli auguri di “Giglio Amico”, tante le personalità presenti al Teatro della Musica

Di Stefano BorgiStasera si è svolta la cena degli auguri di Natale dell'Associazione Giglio Amico. Giglio Amico è una Onlus attiva sul territorio fiorentino e toscano dal 1996, presieduta da Alberto P...

Di Stefano Borgi

Stasera si è svolta la cena degli auguri di Natale dell'Associazione Giglio Amico. Giglio Amico è una Onlus attiva sul territorio fiorentino e toscano dal 1996, presieduta da Alberto Panizza, coordinata da Marco Vichi e Piero Vannucci (storico componente della Ruini Firenze). Nella suggestiva sede sella Caffetteria del Teatro della Musica è avvenuta la premiazione di alcuni dei campioni dello sport toscano, tra i quali Riccardo Tempestini (Rari Nantes Florentia) e Silvia Croatto, pallavolista della nazionale italiana, vice campione europea nel 2001. Presenti alla serata tanti personaggi del calcio e della politica: Luciano Chiarugi, Claudio Merlo, Ciccio Esposito, Alberto Orzan, Roberto Galbiati, Sauro Fattori ed Alessando Beatrice figlio di Bruno, ex calciatore viola. Tra i politici Eugenio Giani, Sara Funaro, Andrea Vannucci, Massimo Sabatini (già consigliere del Museo Fiorentina), Federica Giuliani e l'assessore allo sport Guccione.