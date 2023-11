Disavventura per il Boca Juniors, ricattati dal Qatar: “Se non compri il nostro centravanti, togli lo sponsor”

Dall’Argentina arriva una storia che certamente non depone a favore dei qatarioti.

Ecco quanto rivela Cronache di Spogliatoio. “Potrebbe sembrare una storia inventata, ma è tutto vero. Nella scorsa stagione il Boca Juniors aveva come principale sponsor sulla propria maglia nientemeno che Qatar Airways. Quest’anno, invece, gli xeneizes “vestono” Betsson. La leggenda del club Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, ha raccontato a TyCSport un retroscena particolare sull’interruzione del rapporto con la compagnia aerea qatariota. «Sapevo 6 mesi prima che Qatar Airways non avrebbe rinnovato. L’uomo che vuole tornare a fare il presidente mi aveva detto che, se non avessimo comprato il numero 9 del Qatar per promuoverlo ai Mondiali, saremmo rimasti senza sponsor». L’ex centrocampista argentino si riferisce a Mauricio Macri, ex presidente del club che si è nuovamente candidato alla vicepresidenza. In modo nemmeno troppo velato Riquelme ha voluto mandare un messaggio politico in vista delle prossime elezioni che si terranno il 2 dicembre. «Con tutto il rispetto del mondo, preferisco Benedetto e Cavani» ha poi concluso Juan Román. Riquelme non ha esplicitamente nominato il calciatore qatariota in questione, ma con ogni probabilità si riferiva a Almoez Alí Abdull, attaccante classe 1996 che ha giocato da titolare tutte e 3 le gare del Mondiale 2022 e attualmente è tesserato con l’Al-Duhail, sempre in Qatar”.

