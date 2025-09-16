De Magistris: "I palloni lunghi belli da vedere ma finiscono ai difensori avversari, sfruttiamo le fasce"

L'ex nuotatore e pallanuotista Gianni De Magistris, grande tifoso Viola, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Firenze Viola sulla sconfitta della Fiorentina contro il Napoli dello scorso sabato al...

L'ex nuotatore e pallanuotista Gianni De Magistris, grande tifoso Viola, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Firenze Viola sulla sconfitta della Fiorentina contro il Napoli dello scorso sabato al Franchi. Le sue impressioni:

"Non sono un tecnico ma certe tattiche saltano all'occhio: indubbiamente i palloni lunghi da metà campo sono belli da vedere, ma la maggior parte delle volte finiscono addosso ai difensori avversari. Per poter sfruttare le nostre punte, che sono grandi risorse, per me servirebbe più verticalizzazione. Verticalizzando forse si sarebbe aiutato Kean, nel caso di sabato sera, a liberarsi, dato il pressante gioco a uomo sull'attaccante spesso raddoppiato e anticipato dai partenopei. Non si sfruttano abbastanza le fasce e poi c'è quel "pallone buttato nel mezzo" che ogni tanto funziona, ma non è strategia, a mio parere, è casualità."