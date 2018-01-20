Dal Messico: la Fiorentina mette gli occhi su un esterno del Tigres...
Nuovo nome accostato alla Fiorentina in questo mercato di gennaio. Secondo quanto scritto da Futbol Total, il club viola avrebbe cominciato a chiedere informazioni per Jurgen Damm, esterno d’attacco d...
A cura di Redazione Labaroviola
20 gennaio 2018 10:35
Nuovo nome accostato alla Fiorentina in questo mercato di gennaio. Secondo quanto scritto da Futbol Total, il club viola avrebbe cominciato a chiedere informazioni per Jurgen Damm, esterno d’attacco del Tigres, squadra messicana. Al venticinquenne sarebbe interessato anche l’Espanyol. I Felini chiedono circa 6 milioni di dollari per lui. Seguiranno aggiornamenti?