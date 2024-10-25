Curiosità statistiche e record all time di Champions League

Premesso che la Viola è stata la prima squadra italiana ad arrivare in finale di Coppa dei Campioni nel 1957, scopriamo subito che 67 anni dopo il Real Madrid è ancora favorito, che di Champions ne ha...

Premesso che la Viola è stata la prima squadra italiana ad arrivare in finale di Coppa dei Campioni nel 1957, scopriamo subito che 67 anni dopo il Real Madrid è ancora favorito, che di Champions ne ha vinte 15 e che quella sconfitta della Fiorentina avvenne comunque per opera dei campioni in carica.

Quello che è cambiato in questo frammento abbondante di tempo, riguarda il format del torneo, ma soprattutto le statistiche e i record all time di club, calciatori e allenatori.

Seguire le scommesse live in diretta su Betfair della Serie A e della Champions significa affrontare giorno dopo giorno i grandi match, insieme alla passione statistica per il pallone, perché nel frattempo sono diverse le squadre italiane entrate nei record della massima competizione europea, anche con primati negativi: scopriamoli subito.

La Juventus ha il record negativo delle finali Champions

Et voilà: ecco il primo record negativo assoluto. La Juventus ha perso 7 finali su 9 tra Coppa di Campioni e Champions, le ultime due nel 2015 e nel 2017. Un altro record all time negativo della Juve riguarda i cartellini rossi, perché con 30 espulsioni è il club che ne ha ottenute di più.

Chi sono i migliori bomber di Champions in assoluto?

Qui entriamo nella zona Messi - CR7, con il portoghese che domina le statistiche della classifica all time best bomber di Champions a quota 141 gol in 187 match disputati.

Al secondo posto c’è Messi con 129 gol in 163 match, mentre la terza posizione è di un calciatore ancora presente nel palinsesto marcatori delle quote champions league: Robert Lewandowski. Il bomber del Barcellona punta a superare le 96 reti e agguantare quota 100 per sfidare il campione europeo portoghese e il campione del mondo argentino.

Chi è il miglior bomber italiano di tutti i tempi in Champions?

Lo scettro di miglior goleador italiano di tutti i tempi in Champions League, spetta di diritto a Filippo Inzaghi, che dal 1997 al 2012 ha segnato 50 gol (17 con la Juve e33 con il Milan) vincendo la coppa dalle grandi orecchie nel 2003 e nel 2007 con il Diavolo. Negli stessi anni ha vinto anche due Supercoppe Europee.

Ancelotti, Zidane e Guardiola da record

Tutti sappiamo che Carlo Ancelotti ha vinto 5 volte la Champions fissando il record assoluto, ma dobbiamo sempre ricordare che Pep Guardiola ha vinto 3 volte la coppa dalle grandi orecchie, così come Zidane. Zizou ha fissato anche il record consecutivo con 3 Champions di fila.

La top 5 della classifica a punti all time in Champions

Questa statistica che prima serviva a poco, ma che oggi con il nuovo format a 36 squadre in un unico girone, è particolarmente utile perché rispecchia proprio l’edizione attuale.

Al primo posto c’è il Real Madrid che tenta di approdare a 1000 punti, seguito dal Bayern Monaco a quota over 770 punti. Il terzo posto è dei Blaugrana con oltre 668 punti, seguono Manchester United e Juventus, che chiudono la top 5.