Bucchioni sbotta: "Sousa fenomeno, sembra di essere tornati a Delio Rossi. I viola avevano 5 big nel mirino ma..."

Il noto giornalista Enzo Bucchioni questa sera ha deciso di parlare al Pentasport di Radio Bruno: “La Fiorentina aveva 5-6 suoi giocatori nel mirino delle grandi squadre grazie ai quali poteva fare de...

Il noto giornalista Enzo Bucchioni questa sera ha deciso di parlare al Pentasport di Radio Bruno: “La Fiorentina aveva 5-6 suoi giocatori nel mirino delle grandi squadre grazie ai quali poteva fare delle ottime plusvalenze. Ilicic è un trequartista da alti e bassi, vicino ai 30 anni, per 15 milioni doveva essere venduto. Anche Borja Valero si avvia verso i 32 anni e se veramente la Roma aveva l’intenzione di prenderlo, la Fiorentina avrebbe dovuto pensarci bene prima di dire no.

Sembra di essere tornati ai tempi di Mihajlovic e Delio Rossi nella gestione dei calciatori. Maran? Se la Fiorentina ha intenzione di ringiovanire e ripartire dagli italiani, mi va bene, così come mi va bene anche Giampaolo. Maran era già stato cercato all’inizio della scorsa stagione, invece Di Francesco mi sembra più attratto dalla Roma. Serve un allenatore che faccia le cose ‘normali’, che non voglia fare il fenomeno come fa Sousa”.