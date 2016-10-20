Cristoforo: "Vittoria importante per la classifica, passare primi è fondamentale"

Ci sono grandi squadre in Europa League e se vogliamo andare avanti dobbiamo centrare il primo posto

Parla Cristoforo nel post partita di Slovan Libererec-Fiorentina: "Stasera abbiamo centrato una vittoria molto importante, soprattutto per la classifica. Adesso infatti siamo in testa al girone e questo è fondamentale sia per il passaggio del turno sia per un sorteggio favorevole se speriamo di proseguire nella competizione, visto che ci sono squadre molto forti in questa Europa League. Stiamo lavorando molto con il mister sulla fase offensiva perché nelle ultime partite abbiamo avuto alcune difficoltà nel trovare la via del gol, ma ci stiamo migliorando. Mi trovo molto bene qui, anche grazie ai compagni che mi hanno permesso di inserirmi alla grande nel gruppo".