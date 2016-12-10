Zaccheroni: "Gli acquirenti del Milan? Non li conoscono neanche in Cina..."

Quelli che hanno i soldi in Cina sono noti, vedremo come andrà a finire questa storia

Alberto Zaccheroni, ex allenatore della nazionale giapponese e campione d'Italia con il Milan, conosce ormai come le sue tasche il continente asiatico e oggi ha affidato alle pagine di Tuttosport il suo pensiero sul possibile passaggio di proprietà dei rossoneri: "La forza di questo Milan è il fatto di essere la squadra che forse ha meno pressione di tutte in Italia perché è in fase di transizione proprietaria e questo fa si che nessuno possa chiedere traguardi esagerati ai giocatori. In questo modo anche maglie e San Siro pesano meno. Gli acquirenti cinesi? Neanche in Cina sono conosciuti e tutti quelli che hanno soldi in Cina sono noti. Vedremo come andrà a finire questa storia. Montella è un allenatore che da molto equilibrio alla squadra ed è bravo a far raggiungere il miglio rendimento della carriera ai suoi giocatori. Esempi? De Sciglio, Paletta, Lapadula. Suso, invece, era già in crescita nella scorsa stagione al Genoa".