Italia-Macedonia: la formazione. Ventura stravolge l'11 titolare e regala un paio di sorprese...
L’Italia scende in campo per le qualificazioni ai mondiali del 2018 contro la Macedonia. Queste le scelte di Ventura, che schiera dal primo minuto Bernardeschi. Così si dispongono gli azzurri:Italia (...
A cura di Tommaso Fragassi
09 ottobre 2016 19:45
L’Italia scende in campo per le qualificazioni ai mondiali del 2018 contro la Macedonia. Queste le scelte di Ventura, che schiera dal primo minuto Bernardeschi. Così si dispongono gli azzurri:
Italia (3-5-2): Buffon; Romagnoli, Bonucci, Barzagli; Candreva, Bernardeschi, Verratti, Bonaventura, De Sciglio; Immobile, Belotti.