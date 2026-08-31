Zirkzee resta senza destinazione? Il Manchester United rifiuta anche l'offerta della Juventus

Zirkzee piaceva alla Fiorentina, ma l'affare con il Manchester United non è decollato. Ora anche la Juventus valuta alternative

Sono state ore particolarmente movimentate attorno al futuro di Joshua Zirkzee. L'attaccante del Manchester United era finito al centro di un vero e proprio intreccio di mercato che coinvolgeva anche la Fiorentina: con la partenza di Moise Kean verso Como, il club viola aveva individuato nell'olandese uno dei profili ideali per raccogliere l'eredità del numero 9. La Fiorentina aveva presentato una proposta per un prestito con diritto di riscatto, ma non è arrivato l'ok definitivo dello United. La situazione sembrava poter evolvere rapidamente, ma alla fine l'operazione non ha trovato i presupposti per essere conclusa. Nel frattempo la Fiorentina ha accelerato sul piano alternativo, arrivando all'accordo per Beto, che è diventato il nuovo rinforzo per l'attacco viola.

Per Zirkzee, però, l'Italia sembrava poter essere comunque la destinazione. Il possibile trasferimento di Jonathan David dalla Juventus all'Atletico Madrid aveva infatti riaperto uno scenario bianconero: la Juventus si è mossa per l'attaccante dello United, presentando una proposta per un prestito con diritto di riscatto. Anche questa pista, però, non è ancora arrivata alla fumata bianca. Lo United avrebbe infatti respinto l'offerta juventina, chiedendo una formula economica più vantaggiosa. Nel frattempo la Juventus ha intensificato i contatti per Nick Woltemade, individuato come possibile alternativa. E così, a poche ore dalla chiusura del mercato, Zirkzee rischia di ritrovarsi in una situazione paradossale: accostato alla Fiorentina, poi alla Juventus, ma ancora senza una nuova squadra. Il suo futuro resta quindi uno dei casi più interessanti delle ultime ore di mercato, con pochissimo tempo a disposizione per trovare una soluzione.