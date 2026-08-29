Zirkzee alla Fiorentina? Corriere dello Sport: "Ora tocca al Manchester United accettare la proposta della Fiorentina"

Le parti sono a lavoro per colmare le distanze e portare a Firenze l'erede di Moise Kean. Che si allena coi compagni e non è ancora partito verso Como.

Centenario (tantissimi auguri Fiorentina!) forse con Zirkzee e se così non dovesse essere vorrà dire che sarà andata male con e per l’olandese, quindi sarà Beto il dopo Kean e non a caso Paratici ieri si è cautelato presentando un’offerta ufficiale all’Everton, a sua volta (Kean) destinato a Como per quaranta milioni di euro, bonus da cinque compresi, ma solo quando il sostituto si presenterà all’ingresso del Viola Park. Giro di parole complicato, perché complicato è il giro di attaccanti con tanti soldi in ballo, con scelte di campo che avranno comunque un peso nella costruzione e nella competitività delle squadre coinvolte.

JOSHUA FREE. Parafrasando lo storico album degli U2, tocca al Manchester United liberare Joshua, cioè Zirkzee, e il modo è presto spiegato: accettando la proposta economica fatta dalla Fiorentina e recapitata ormai due giorni fa ai “Red Devils”, forte del sì del calciatore seguito e cercato da altre squadre in Italia (Juventus) e fuori Italia (Atletico Madrid). E l’interesse altrui per il 25enne dei Paesi Bassi è il motivo che ha suggerito alla Fiorentina di farsi garante di un’offerta che punta ai quaranta milioni, tra prestito oneroso (diciamo cinque-sei milioni) e diritto di riscatto, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni per convincere i dirigenti dello United e battere la concorrenza che al momento non è altrettanto convinta come lo sono al Viola Park di puntare su Zirkzee. La risposta dall’Inghilterra potrebbe arrivare oggi e l’ottimismo di giovedì era ancora l’ottimismo di ieri per completare l’opera di rivoluzione concettuale e tecnica della Fiorentina dalla scorsa a questa stagione.

Lo riporta stamattina in edicola il Corriere dello Sport