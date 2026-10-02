Zidane: "La testata? Mi parlate solo di quello, ma ho fatto anche altro in carriera, lo ricordo"

Il commissario tecnico francese ha parlato prima di stasera

l confronto tra Francia e Italia rappresenta per Zinedine Zidane un incrocio ricco di significati, che lo riavvicina a una parte fondamentale della sua carriera da calciatore. Tra le vicende che lo legano all'Italia resta inevitabilmente impresso l'episodio della finale dei Mondiali 2006. «La testata a Materazzi? Non nutro rimpianti, appartiene al mio percorso. Non è un gesto di cui vado fiero, come ho ribadito più volte, ma fa parte della storia. Non si compiono sempre scelte impeccabili, capita a chiunque nel corso della vita; l'importante è guardare avanti e concentrarsi sulle sfide future della Nazionale», ha chiarito con un velo di insofferenza l'attuale commissario tecnico transalpino. «Quel momento viene continuamente riproposto dalle immagini tv, ma la mia carriera comprende anche momenti decisamente più felici, ed è su quelli che preferisco focalizzarmi».

Ripercorrendo gli anni italiani, Zidane ha ricordato: «La Juventus e l'Italia occupano un posto speciale nella mia memoria: è in quell'ambiente che si è compiuta la mia maturazione calcistica. Lippi? Traggo insegnamento da tutti i tecnici con cui ho lavorato; ho avuto la fortuna di essere guidato da grandi maestri e Lippi figura tra questi, in particolare per la cura dell'aspetto tattico, un ambito nel quale la scuola italiana vanta un'eccellenza assoluta».

Sull'imminente impegno sul campo, il CT si è espresso così: «L'Italia ha attraversato dei cambiamenti, come accade fisiologicamente all'interno dei vari cicli, ma rimane un'avversaria ostica. La squadra si è preparata al meglio per questo terzo appuntamento. Sarà una sfida complessa: dopo il passo falso contro il Belgio, la selezione azzurra ha reagito con una prestazione convincente contro la Turchia. Per fare risultato dovremo mantenere altissimo il livello di concentrazione. Ho affrontato tre anni di formazione e un'esperienza sulla panchina del Real Madrid per farmi trovare pronto per questo ruolo. Guidare la mia Nazionale rappresentava un sogno: oggi sono qui, alla guida di un gruppo straordinario, e intendo mettere a disposizione ogni risorsa per spingere la squadra al massimo delle sue potenzialità».

Infine, commentando le tre amara esclusioni consecutive degli azzurri dalla fase finale dei Mondiali, Zidane ha osservato: «Si tratta di un dato sorprendente che fa rumore nella storia di questo sport. Non vivendo dall'interno le dinamiche del calcio italiano non posso esprimere giudizi di merito; resta tuttavia innegabile che le formazioni italiane conservino la capacità di esaltarsi nelle singole partite, motivo per cui ci attende un confronto particolarmente impegnativo».