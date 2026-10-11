Zetti sicuro: "No, il doppio play Fagioli-Oulai evidentemente non funziona. O forse non è ancora matura"

Primi quindici minuti da incubo, poca intensità, tanti errori e maglie troppo larghe in fase difensiva. E’ mancata quella cattiveria vista con Venezia e Napoli

Dove eravamo rimasti? Ah, sì: bene a Venezia, bene col Napoli e poi lo stop, in bilico fra la ripartenza, il decollo abortito e la necessità di avere una riprova prima possibile. Eravamo curiosi, quasi smaniosi, di toccare con mano i possibili progressi della Fiorentina. Eravamo anche ottimisti, fiduciosi che questa squadra potesse vincere e farci divertire.

E invece ci siamo dovuti ricredere. Primi quindici minuti da incubo, poca intensità, tanti errori e maglie troppo larghe in fase difensiva. E’ mancata quella cattiveria (sia in difesa che in attacco) vista con Venezia e Napoli, quella capacità di ripartire e di restare compatti. No, il doppio play Fagioli-Oulai evidentemente non funziona. O forse questa squadra non è ancora così matura per poterselo permettere. Non è giusto e non è possibile ridurre tutto alla scelta di Vanoli, ma è comunque difficile trovare delle attenuanti, anche se la prima gara dopo una lunga sosta può nascondere sempre delle insidie. Meglio nella ripresa, quel poco che è bastato per segnare, ma che fa crescere il rammarico di aver giocato solo 45 minuti. Resta la sensazione di un passo indietro, di una caduta che, se non viene subito metabolizzata, potrebbe avere ripercussioni anche nelle prossime gare.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione