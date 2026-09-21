Zetti: "Le amnesie difensive si pagano. Dopo le due traverse la Fiorentina si è fatta trovare impreparata"

La rete di Jimenez ha ridato la scossa, la squadra si è sciolta ed è diventata più fluida. Va registrato qualcosa in difesa, ma questa è una squadra che è capace di tutto.

Peccato, davvero peccato. Ma le amnesie difensive purtroppo si pagano. Peccato, perché la Fiorentina è stata sfortunata, ha colpito due traverse e si è fatta improvvisamente trovare impreparata sul vantaggio del Napoli. Sì, è stata una bella Fiorentina, coraggiosa, pericolosa, a tratti anche divertente. La rete di Gilmour è stata una doccia scozzese, ma la squadra ha tenuto botta ed ha reagito. Il cambio di inizio ripresa, con Vanoli che ha inserito Valdepenas a rinforzare la fase offensiva della corsia di sinistra, ha fornito più spinta e ha allargato la manovra sulle fasce.

La rete di Jimenez ha ridato la scossa, la squadra si è sciolta ed è diventata più fluida. Peccato, perché in almeno un paio di occasioni la Fiorentina avrebbe avuto la possibilità di passare in vantaggio. Quello che ci è piaciuto di più è il coraggio, la personalità, la volontà di giocarsela sempre e comunque. Una squadra matta e geniale, camaleontica ed eclettica, una squadra capace di vincerla, ma anche di rischiare di perderla. Insomma, una squadra che ha delle belle potenzialità e ampi margini di crescita. Va registrato qualcosa in difesa, ma questa è una squadra che è capace di tutto.

Lo scrive questa mattina in edicola La Nazione