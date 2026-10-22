Zetti duro: "La Lega fa melina e avanza giustificazioni opinabili e lacunose. Il club vorrebbe solo chiarezza"

Il nuovo corso Orsato ha di fatto azzerato il ricorso alla tecnologia e getta qualche piccola ombra su delle scelte che profumano tanto di ritorno al passato

Dalla punta dell’alluce che fa scattare il fuorigioco, alla tecnologia che non interviene. Dalle scelte adottate contro ogni evidenza, ad un Var che, quando viene chiamato in causa, lo fa senza garantire la regolarità delle decisioni adottate. Sì, siamo passati da un estremo all’altro. Il nuovo corso Orsato ha di fatto azzerato il ricorso alla tecnologia e getta qualche piccola ombra su delle scelte che profumano tanto di ritorno al passato. Non vogliamo generalizzare, ma inquadrare il caso e restare sugli episodi di domenica. La Fiorentina protesta (e non potrebbe essere altrimenti).

La Lega fa melina e avanza giustificazioni opinabili e lacunose. Finirla qui? No. Fa bene la società ad alzare la voce, perché si tratta di una questione che va oltre la singola partita. Niente alibi, il club vuole solo chiarezza. Niente polemiche gratuite, solo delle spiegazioni corrette e trasparenti. Rischio ritorsioni? A pensar male certe volte non si sbaglia, ma resta il fatto che se non ti fai sentire non vieni neppure preso in considerazione. Tutto è perfettibile. Ma certi errori e relative giustificazioni non possono essere accettati.

Lo scrive stamattina in edicola Cosimo Zetti su La Nazione.