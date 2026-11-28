Zazzaroni sicuro: "La Fiorentina batterà l'Udinese". Caressa rovina la festa: "I Viola non vinceranno"
Tempo di pronostici per Zazzaroni e Caressa
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2026 14:13
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della prossima giornata di serie A. Questa volta la partita da pronosticare è Udinese-Fiorentina.
I due hanno pensieri opposti: per Zazzaroni vincerà la Fiorentina mentre Caressa vede avvantaggiata l'Udinese pronosticando un 1X in favore dei friulani.