Zazzaroni sicuro: "La Fiorentina batterà la Juve". Per Caressa il match del Franchi finirà in pareggio
Tempo di pronostici per Zazzaroni e Caressa
A cura di Redazione Labaroviola
07 novembre 2026 15:39
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della prossima giornata di serie A. Questa volta la partita da pronosticare è Fiorentina-Juventus
I due non hanno dubbi, la Fiorentina porterà punti a casa. Per Zazzaroni vincerà la Viola, per Caressa il match del Franchi finirà in pareggio.