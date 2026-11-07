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Zazzaroni sicuro: "La Fiorentina batterà la Juve". Per Caressa il match del Franchi finirà in pareggio

Tempo di pronostici per Zazzaroni e Caressa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 novembre 2026 15:39
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Zazzaroni sicuro: "La Fiorentina batterà la Juve". Per Caressa il match del Franchi finirà in pareggio -
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Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della prossima giornata di serie A. Questa volta la partita da pronosticare è Fiorentina-Juventus

I due non hanno dubbi, la Fiorentina porterà punti a casa. Per Zazzaroni vincerà la Viola, per Caressa il match del Franchi finirà in pareggio.

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