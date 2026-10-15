Zauri: "Grosso è bravo, impensabile che fosse colpa sua. A Genova viste le difficoltà della Fiorentina"

Il commento di Zauri sul momento in casa Fiorentina

A News.superscommesse.it è intervenuto l'ex terzino della Fiorentina Luciano Zauri: “Probabilmente l'ambizione estiva della Fiorentina era quella di insediarsi nella zona europea dopo la passata stagione vissuta un po' in difficoltà. Purtroppo, la partenza è stata assolutamente negativa. Ovviamente Grosso è un bravo allenatore, quindi era impensabile che fosse soltanto colpa dell’ex tecnico gigliato”.

“Qualche difficoltà tuttora si vede, e la sconfitta di Genova dice un po' questo. Però la Fiorentina ha dei giovani molto interessanti, e i giovani, si sa, hanno bisogno di tempo per potersi esprimere e di fiducia. Firenze è una piazza molto importante, per cui prima escono da questa zona e prima riusciranno a guardare un po' più in su”.