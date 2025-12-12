Zanzi: “Fiorentina? La nostra a priorità è la partita di domenica, a Firenze sarà una gara difficilissima”

Il presidente dell’Hellas Verona, Italo Zanzi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, a pochi giorni dalla sfida in casa della Fiorentina.

Sulla vittoria con l’Atalanta:

“Abbiamo fatto una buona gara come abbiamo fatto in altre partite. A volte la palla entra e a volte no. Abbiamo la massima fiducia nella squadra.”

Sulla conferma di Zanetti:

“Ha fatto una grandissima partita e siamo tutti uniti per la prossima.”

Sulla Fiorentina:

“Sinceramente noi guardiamo in casa nostra, non al percorso delle altre squadre. A Firenze sarà una partita difficilissima. Siamo felici di avere i tifosi al nostro fianco».

Su Giovane:

“La nostra priorità adesso è la partita di domenica. Verrà il tempo per pensare anche al mercato”.