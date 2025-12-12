12 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:51

Zanzi: “Fiorentina? La nostra a priorità è la partita di domenica, a Firenze sarà una gara difficilissima”

Le dichiarazioni del presidente del Verona, Italo Zanzi sul momento della sua squadra nell'anti vigilia del match contro la Fiorentina

Il presidente dell’Hellas Verona, Italo Zanzi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, a pochi giorni dalla sfida in casa della Fiorentina.

Sulla vittoria con l’Atalanta:
“Abbiamo fatto una buona gara come abbiamo fatto in altre partite. A volte la palla entra e a volte no. Abbiamo la massima fiducia nella squadra.”

Sulla conferma di Zanetti:
“Ha fatto una grandissima partita e siamo tutti uniti per la prossima.”

Sulla Fiorentina:
Sinceramente noi guardiamo in casa nostra, non al percorso delle altre squadre. A Firenze sarà una partita difficilissima. Siamo felici di avere i tifosi al nostro fianco».

Su Giovane:
“La nostra priorità adesso è la partita di domenica. Verrà il tempo per pensare anche al mercato”.

