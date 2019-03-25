Zaniolo: "Scartato dalla Fiorentina? Non mi sono fermato, la famiglia è stata importante"
Il giovane talento della Roma classe 99 Nicolò Zaniolo ha parlato a RAI Sport. Queste le sue parole:"Scartato dalla Fiorentina? Ho continuato a lavorare, non mi sono mai fermato neppure nei momenti ne...
A cura di Redazione Labaroviola
25 marzo 2019 13:14
Il giovane talento della Roma classe 99 Nicolò Zaniolo ha parlato a RAI Sport. Queste le sue parole:
"Scartato dalla Fiorentina? Ho continuato a lavorare, non mi sono mai fermato neppure nei momenti negativi. Ho sempre creduto in me stesso. Mi hanno dato forza mio padre, mia madre e mia sorella più piccola. Mamma si è messa a piangere quando ho esordito in azzurro, ma anche papà si è commosso”.