Zanetti: "La Fiorentina è in difficoltà e come noi ha bisogno di fare punti. Davies domenica non ci sarà"

In vista del match, in programma al Bluenergy Stadium domenica contro la Fiorentina, il nuovo allenatore dei bianconeri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto della situazione

Ecco le dichiarazioni di Paolo Zanetti rilasciate in conferenza stampa: "La partita di domenica è difficilissima, la Fiorentina è in difficoltà e come noi ha bisogno estremo di fare punti. Ci servirà la stessa umiltà di domenica scorsa cercando di metterci quel qualcosa in più. So che la vittoria in casa qui manca da tanto e che le vittorie qui sono arrivate spesso un pò a fatica, vorrei presto ribaltare questa inerzia.

Davies per noi è un giocatore fondamentale, ma non dobbiamo esserne dipendenti. Domenica non ci sarà e dobbiamo sopperire a quest'assenza, ci sono ragazzi che hanno pochi minuti giocati è il momento giusto per conquistarsi il posto.

Contro la Fiorentina, gioca chi sta meglio, Abankwah è un giocatore molto interessante e mi dà tante soluzioni, stiamo recuperando Zanoli e anche Vojvoda sta meglio.

Alaba non è al top della condizione, per qualità può fare anche il trequartista ma ho bisogno che sia al meglio per poterlo schierare".