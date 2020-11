Zaccheroni: “Prandelli è un maestro di calcio, spero non sia condizionato dal contratto in scadenza a giugno”

“Quella della Fiorentina – ha detto Alberto Zaccheroni a TMW – è una squadra interessante con un bel mix tra giovani ed esperti. E c’è qualche bel talento come Castrovilli. Sono contento per Cesare Prandelli, stava soffrendo a star fuori. E’ un maestro di calcio e ora è tornato a casa sua. Spero non sia condizionato dal contratto in scadenza a giugno. Gli allenatori vanno protetti e mi auguro che la Fiorentina sia brava a sostenerlo anche perché i giocatori guardano anche a queste situazioni. Credo che comunque Prandelli possa far migliorare la classifica e valorizzare il parco giocatori”.

