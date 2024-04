Zaccagni esce dall’orbita Fiorentina. Pedullà annuncia: “Accordo con la Lazio fino al 2029”

Il futuro di Mattia Zaccagni sembrava essere lontano da Roma, tanto che l’esterno offensivo era stato accostato anche alla Fiorentina nelle ultime settimane. Ma dopo aver perso Felipe Anderson, come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, la Lazio ha organizzato un blitz a sorpresa nella notte trovando l’accordo per il rinnovo per Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo classe 1995 aveva un contratto in scadenza nel 2025 e ha prolungato fino al 30 giugno 2029. L’ingaggio sarà superiore ai 3 milioni a stagione più bonus.

