Vola il Bologna di Palladino. Quarta vittoria consecutiva e 2-1 al Parma. I ducali restano a 8 punti

Palladino sta riportando il Bologna in zona Europa con quattro vittorie consecutive: 2-1 in trasferta a Parma in 10 dopo pochi minuti

Quarta vittoria di fila per il Bologna, che batte anche il Parma in una gara condizionata da errori individuali e pessimo arbitraggio. Sfida già condizionata dopo 6 minuti: l'arbitro Zufferli punisce con il rosso una trattenuta di Abdoulaye Ndiaye ai danni di Jen Odgaard, che era lanciato in porta. Chiamata che ci può stare ma entrambi i giocatori sembravano trattenersi, quindi coinvolgimento del VAR che è apparso inopportuno.

Per Gilardino piove sul bagnato dieci minuti dopo, quando David Romero chiede il cambio dopo un brutto intervento di Casale (giallo) che lo vede cadere male e infortunarsi alla spalla. Dentro Tourè, mentre il Bologna perde poco dopo Miranda: Palladino sbilancia la squadra inserendo Mbangula, subito protagonista di una conclusione pericoloso disinnescata da Daffara. Il portiere di scuola Juve deve mettersi ancora del suo su Pobega al 40', liberato da un'altra iniziativa dell'ex laterale del Werder Brema. Nel finale altre polemiche nei confronti di Zufferli, che sembra in grande confusione e inverte un altro paio di fischi prima di quello che manda le squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa cade il fortino del Parma ad inizio ripresa, passa il Bologna: brutta palla persa da Elphege, immediata la ripartenza del Bologna con Cambiaghi che pesca a centro l'area l'inserimento di Theate. Colpo di testa violentissimo e Daffara non può nulla. La squadra di Palladino insacca poco dopo il bis dal dischetto, un rigore che ha avuto una genesi faticosissima. Ennesimo erroraccio del signor Zufferli, che nega il rigore, apparso netto, al Bologna per fallo di Tourè su Cambiaghi. Dopo due minuti di attesa il VAR lo richiama e dopo la visione dell'episodio, si va sul dischetto, dove il numero 7 felsineo spiazza Daffara. All'80' ancora VAR protagonista al Tardini: ennesima decisione corretta all'arbitro Zufferli, per concedere stavolta un calcio di rigore al Parma, per fallo (evidente solo al replay) di Vitik nei confronti di Fabbian. Dal dischetto Vincent Sierro realizza il suo primo gol con la maglia crociata. Inutile l'assalto finale della squadra di Gilardino, si resta sul 2-1 e per il Bologna è la quarta vittoria di fila, come riportato da TMW.