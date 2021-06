“Vogliamo il rinnovo di Milenkovic. Burdisso? Prossima settimana. Ribery? Pochi giorni e saprete”

Joe Barone ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, queste altre sue dichiarazioni (LEGGI QUI PER LA PRIMA PARTE):

“Il mercato è lungo, vedremo quello che accadrà, con Gattuso vogliamo fare bene e costruire una squadra che dia soddisfazioni. Ribery? Franck è uno che fa la differenza, entro qualche giorno arriverà la decisione sul suo futuro. Sono andato a conoscere i genitori di Rino quando siamo andati a Crotone per l’ultima di campionato, mi sono svegliato presto e sono andato. Calcio Italiano? Non si puo vivere solo di diritti televisivi. Il Totthenam guadagna nel giorno della partita 110 milioni all’anno, la Fiorentina 8,5 milioni. Bisognerebbe anche mettere il salary cup. Burdisso? Stiamo lavorando per annunciare un nuovo dirigente la prossima settimana. Commisso non molla ogni volta che c’è qualche difficoltà, quindi se ci dovesse essere la sospensione dei lavori per il centro sportivo a Bagno a Ripoli Rocco non molla. Nuova maglia? Ci siamo ispirati alla maglia che più è piaciuta nella storia viola, la presentazione nelle prossime settimane. Milenkovic? Vediamo, noi vogliamo tenerlo e rinnovare ma se arriva qualche offerta la valuteremo”