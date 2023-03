L’ex calciatore Christian Vieri ha parlato alla Bobo Tv della situazione dell’ex viola Dusan Vlahovic: “Lo vedo sempre in difficoltà, sempre in affanno. In qualsiasi situazione, in qualsiasi movimento. Lui ce la mette tutta, ma non la prende mai. Io sono convinto che se fosse ancora alla Fiorentina sarebbe il capocannoniere. Fa una fatica tremenda in questa Juve”.

