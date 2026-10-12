Vlahovic si scatena in Turchia con Italiano: 6 gol in 5 partite per l'ex Fiorentina

Dopo l'addio alla Juventus, l'attaccante serbo sembra aver ritrovato la via del gol al Besiktas, guidato da un allenatore che conosce bene

Nuova maglia, nuovo campionato e un vecchio volto in panchina. Dusan Vlahovic sembra aver ritrovato la sua dimensione in Turchia, dove con il Besiktas ha iniziato la sua nuova avventura con numeri importanti: 6 gol nelle prime 5 partite. Un avvio che riaccende i riflettori sull'attaccante serbo dopo la parentesi alla Juventus e lo riporta al centro del dibattito sul suo potenziale.

A guidarlo c'è Vincenzo Italiano, tecnico che Vlahovic conosce già molto bene. I due avevano condiviso l'esperienza alla Fiorentina, quando il centravanti si era imposto come uno degli attaccanti più interessanti del panorama italiano, attirando l'attenzione dei grandi club grazie ai gol e alle prestazioni in maglia viola.

Vlahovic sembra dunque aver ritrovato continuità sotto porta. Le prime cinque gare raccontano un impatto significativo, anche se sarà il prosieguo della stagione a chiarire se questa partenza potrà trasformarsi in una vera rinascita.