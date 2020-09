CorFio, Vlahovic tante richieste ma resterà alla Fiorentina? I viola pensano alla sua conferma

Dusan Vlahovic potrebbe continuare a crescere alla Fiorentina. L’assalto della Roma ha trovato un no secco da parte della società viola. Piatek? La richiesta dell’Hertha è troppo alta e niente asta per Mandzukic. Il serbo ha buoni numeri ma ora c’è da decidere il suo futuro. Il Lipsia ha offerto 20 milioni per il giovane centravanti ma la Fiorentina non vuole privarsene. Lotterà per tenersi stretta la maglia viola da titolare anche in campo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

