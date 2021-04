Vlahovic, Commisso vuole blindarlo: troppo alto il rischio di perderlo, top club europei su di lui

L’argomento futuro di Vlahovic è ancora tutto da scrivere, ma segnare di nuovo sotto gli occhi di Commisso potrebbe essere un ulteriore biglietto da visita per strappare un rinnovo di contratto sempre più ricco. Prolungare l’accordo che adesso scadrà nel giugno 2023, sarà una bella sfida per lo stesso presidente che dovrà evitare di veder partire un giovane di grandi prospettive. E visto che per Vlahovic le richieste sono già tante e provengono da molti club importanti in Italia ed in Europa alzare le barricate per difenderlo non sarà semplice. Lo riporta il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CANNAVARO OFFERTO A FIORENTINA E A NAPOLI: VIOLA ANCHE SULLE TRACCE DI GATTUSO