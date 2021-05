Vlahovic che record: nel 2021 solo Lewandowski e Messi meglio di lui, che entra anche nella storia della Fiorentina insieme a Batistuta

Dusan Vlahovic fa ancora parlare di se per i suoi record. Infatti, il serbo classe 2000, con la doppietta realizzata ieri sera contro la Lazio, ha raggiunto quota 17 gol nel 2021 (21 complessivi in campionato). In questa speciale classifica, nei 5 top campionati europei, solo due attaccanti del calibro di Robert Lewandowski (Bayern Monaco – 22 gol) e Lionel Messi (Barcellona – 21 gol), hanno fatto meglio del bomber della Fiorentina.

Inoltre, secondo quanto riportato da Opta, Vlahovic è il 4° giocatore straniero della storia del club ad aver segnato almeno 20 gol in una singola stagione di Serie A dopo Batistuta, Hamrin e Pedro Petrone.

